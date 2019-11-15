"Гром" грянул, НАТО перекрестилось

Система управления войсками впервые проверена от А до Я в условиях конфликта с применением ядерного оружия

Октябрь стал знаковым для российских Вооруженных Сил, в особенности для ядерной триады. В середине месяца стартовали стратегические учения "Гром-2019". Помимо РВСН в маневрах участвовали ракетные бригады Сухопутных войск, дальняя авиация и ракетные корабли нескольких флотов.

Стратегические маневры "Гром" широко освещались в СМИ. Но стартовавшие через несколько дней учения подводных сил Северного флота, войск связи российским Минобороны особо не афишировались. Правда, на массовый выход субмарин резко отреагировали Норвегия и страны НАТО. Именно из сообщений норвежских военных и заявлений Североатлантического альянса стало известно о беспрецедентных масштабных учениях подводников СФ РФ.

“ Морские силы НАТО не смогли своевременно развернуть необходимую противолодочную оборону ”

В список октябрьских стратегических учений хорошо вписываются и маневры частей и соединений материально-технического обеспечения. Хотя они прошли в августе. Их важным элементом стала тренировка бригад Железнодорожных войск, в ходе которой личный состав восстановил около десятка стратегически важных мостов, связывающих центр России с Поволжьем и Уралом. Фактически военные железнодорожники отработали воссоздание транспортной инфраструктуры, пострадавшей в ходе масштабных боевых действий с применением ядерного оружия.

Итак, военные провели не просто масштабные учения, а полноценную проверку важнейших элементов национальной безопасности. Сейчас, когда все маневры завершены, можно подвести итоги и оценить, насколько успешно они прошли. А также понять, какие сценарии отрабатывали Вооруженные Силы и что нового применялось.

Стратегическое сдерживание "партнеров"

В учениях "Гром-2019", как указано на официальном сайте президента России, задействовались около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять субмарин, 310 единиц боевой и специальной техники.

Примечательно, что некоторыми этапами учений руководил лично Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он действовал из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

"Гром-2019" стал самыми масштабными маневрами стратегических сил. Уже отмечалось, что в учениях впервые приняли участие ракетные комплексы "Искандер", корабли и подводные лодки, оснащенные КРМБ "Калибр". Именно поэтому официально "Гром-2019" назывался командно-штабными учениями (КШУ) стратегических сил сдерживания.

Этот формат подразумевает в первую очередь взаимодействие между штабами всех уровней. Но для большей правдоподобности в ходе КШУ всегда отрабатывается несколько этапов с привлечением боевых частей и подразделений. Делается это для создания реального тактического, оперативно-тактического, оперативного или стратегического фона. Но в отличие от учений с боевой стрельбой на КШУ такие этапы скорее дополнительная нагрузка.

Поэтому, чтобы оценить "Гром-2019", надо изучать не количество запущенных ракет, типы задействованных субмарин и самолетов. В первую очередь оценим замысел и проанализируем, как действовали штабы всех уровней при его реализации.

Проверка ответного удара

Официально замысел учений "Гром-2019" не озвучивался. Но анализ привлеченных сил и средств позволяет его разгадать. По России нанесен массированный ракетно-ядерный удар. В ответ Вооруженные Силы провели свою стратегическую операцию.

Силами неядерного сдерживания (ракетными бригадами Сухопутных войск, кораблями и подводными лодками, вооруженными "Калибрами") был нанесен удар по средствам ПРО и объектам предупреждения о ракетном нападении агрессора. Далее к операции подключились стратегические ядерные силы. Удар по объектам условного противника нанесли ракетные комплексы РВСН, ВМФ и ВКС РФ.

Руководство КШУ "Гром" осуществлялось Национальным центром управления обороной. Это говорит о том, что главной целью маневров стала проверка системы управления и интеграция в нее штабов всех уровней.

Фото: youtube.com

Примечателен факт участия президента России. Значит, система управления в условиях стратегического конфликта с применением ядерного оружия была впервые проверена от А до Я: с момента обнаружения ракет противника, оповещения главы государства и до нанесения ответного массированного удара.

Не исключено, что часть пусков в учениях "Гром-2019" выполнялась именно для проверки новых стратегических автоматизированных систем управления. Известно, что формирование таких АСУ активно идет в РВСН и дальней авиации. Скорее всего стратегической системой управления обзавелся и Военно-морской флот.

Новейшие АСУ позволяют не только в режиме реального времени передавать полетные задания и координаты целей на боевые ракеты перед их пуском. Судя по всему, они также способны перенацеливать в полете уже выпущенные крылатые и баллистические ракеты, задавать обновленные маршруты или траектории.

Последнее особенно важно для МБР. Это позволяет в ходе активного участка траектории (пока работают ступени ракеты) избежать зон, где изделие могут перехватить вражеские системы ПРО.

Задремавшие "щуки" НАТО

25 октября норвежские СМИ вышли с сообщениями о том, что стране угрожают масштабные учения российских подводных сил. По данным национального Минобороны, в Норвежском море действовали порядка десяти российских субмарин. Они отрабатывали прорыв Фареро-Исландского противолодочного рубежа. Чуть позже эти сообщения даже официально прокомментировала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Российское военное ведомство 26 октября заявило, что в Норвежском море две российские подлодки совершили погружение на предельную глубину, а через несколько дней в МО РФ отметили: субмарины выполняют задачи по программе боевой подготовки.

Если информация Норвегии об участии в маневрах десяти российских лодок верна, то получается, что СФ РФ задействовал почти все подводные силы.

А вот НАТО и Норвегия похвастаться оперативным и масштабным ответом на "российскую угрозу" не смогли. Экстренно удалось перебросить только несколько самолетов ПЛО Р-8 "Посейдон" из состава ВВС Великобритании и ВМС США, а также один канадский "противолодочник" "Аврора".

Пока в район Норвежского моря вышли корабельные противолодочные группы, маневры подводных сил североморцев закончились. И судя по всему, российские военные моряки с поставленными задачами справились.

Для чего силы СФ России так активно действовали в Норвежском море? С большой долей вероятности учения подводников стали логическим развитием стратегических КШУ "Гром-2019". Как известно, нашим подводным ракетоносцам нет необходимости прорываться в Атлантику. Поле их деятельности – Арктический регион.

В то же время в ходе "Грома" активно действовали субмарины и корабли, оснащенные КРМБ "Калибр". К сожалению, в дальности полета КРМБ серьезно уступают МБР"Булава" и "Синева". Поэтому можно предположить, что подводники-североморцы отрабатывали обеспечение выхода на позиции носителей крылатых ракет морского базирования и их защиту от возможных ударов вероятного противника.

Также не следует забывать, что в скором времени российские силы стратегического сдерживания получат еще более опасные системы вооружения – гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Несмотря на уникальность этих ракет, их носители также нужно защищать и обеспечивать развертывание.

Рекорды дальневосточных связистов

Пока в Норвежском море шли поиски "стальных акул", наши военные провели еще одни уникальные учения. На Дальнем Востоке на площади несколько тысяч квадратных километров развернули сложную высокоскоростную систему передачи и обмена данными. Для ее создания военные связисты Восточного военного округа и Тихоокеанского флота использовали весь арсенал: от радиорелейных и спутниковых станций до систем, которые поддерживают "военный Wi-FI", – беспроводные локальные сети.

Сложнейшая система обмена информацией была надежно защищена от хакерских атак и поражения радиоэлектронными помехами вероятного противника. Для этого применялись специальные средства шифрования и защиты от возможного вмешательства.

Учения по созданию "военного интернета" проводятся российскими военными связистами уже несколько лет. Но нынешние маневры на Дальнем Востоке стали рекордными по привлеченным силам и средствам, по площади, на которой развернули информационное поле.

С точки зрения стратегического сдерживания учения войск связи доказали, что Россия сможет в считаные часы создать высокоэффективную систему обмена информацией. Значит, даже при внезапном нападении вероятного противника будут сформированы резервные каналы, которые обеспечат функционирование сил стратегического сдерживания. Также такие информационные поля позволяют интегрировать в единую сеть СЯС и силы общего назначения.

Ответ западным мечтателям

Итак, серия масштабных маневров, в ходе которых протестированы системы национальной безопасности, завершилась. Их масштаб сложно переоценить. Проверялись возможность ликвидации последствий массированных стратегических ударов по России, развертывание систем обмена информацией, выход на позиции сил стратегического сдерживания и гарантированный ядерный ответ.

Насколько успешными были прошедшие учения? Судить об этом можно лишь по обрывочным сведениям. В частности, руководство Минобороны признало вполне успешной работу Железнодорожных войск. Мосты были закончены в срок и обеспечили прохождение необходимого количества составов.

Судя по реакции Норвегии и НАТО, прорыв российских субмарин стал для них совершенно неожиданным. Более того, морские силы Североатлантического альянса не смогли своевременно развернуть необходимую противолодочную оборону. А значит, и учения североморцев в целом оказались вполне успешными.

Из публикаций в военных СМИ известно, что многие участники учений сил и средств связи на Дальнем Востоке были награждены.

В ходе "Грома-2019" не зафиксировано проблем и срывов пуска ракет. Но как работали главные участники этих маневров – штабы, насколько эффективно показали себя новейшие стратегические системы автоматизированного управления, мы пока не знаем.

Серия стратегических учений не имела агрессивной направленности. Напротив, Вооруженные Силы РФ отрабатывали только ответные действия на нападение. Но ответ получается весьма эффективным.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года