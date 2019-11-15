Западный военный округ активизировал использование беспилотников

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Войска Западного военного округа (ЗВО) стали активнее применять беспилотные летательные аппараты в 2019 году, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Свыше 1200 часов провели в небе беспилотные летательные аппараты Западного военного округа с начала 2019 года. Эти почти на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.

Там отметили, что это связано с активным применением беспилотников во всех мероприятиях боевой подготовки войск.

"Данные с беспилотников применялись во время боевых стрельб, занятий по вождению боевых машин, а также во время тактических учений артиллеристов, при проведении специальных тренировок в рамках полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки", - сообщает ЗВО.

Кроме того, беспилотники постоянно используются для корректировки огня и контроля процесса тренировок в Центре боевой подготовки в Мулино.

На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов.

На вооружении российской армии стоят только небольшие беспилотники-разведчики, оснащённые фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. Например, "Элерон-3" весит около 3,5 кг, "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки. Самый тяжёлый из ныне принятых на вооружение в России беспилотников - "Форпост" (лицензионная копия израильского Searcher 2) - его максимальная взлётная масса составляет до 500 кг, несёт до 100 кг полезной нагрузки.

3 августа Минобороны РФ сообщило о первом полете тяжелого ударного беспилотника "Охотник" на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.