ВМФ России будет использовать вооруженные ледоколы в Арктике

ВМФ Российской Федерации станет использовать в Арктическом регионе вооруженные ледоколы. Количество размещенного на них оружия будет зависеть от толщины ледового покрова.

Об этом в четверг заявил советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков, сообщает ТАСС. Кстати, центр 15 ноября будет отмечать свое 125-летие.

Советник гендиректора добавил, что это будут современные корабли, способные двигаться с достаточной скоростью и преодолевать льды определенной толщины. "По сути, это будут вооруженные ледоколы", - пояснил он.

Оружие необходимо кораблям для того, чтобы проходить ледовые заторы. Валерий Поляков отметил соотношение количества оружия на борту со способностью преодолевать заторы.

- Где лед тонкий - больше оружия, где тяжелые льды - наоборот, - сказал советник гендиректора Крыловского центра Валерий Поляков.

Светлана Цыганкова