Танковый батальон СФ закончил перевооружение на "реактивные" Т-80БВМ

Батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота перевооружили на танки Т-80БВМ. Уже поступила последняя партия, всего 26 боевых машин.

Как сообщает начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, танкисты прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, поступившей в бригаду еще в прошлом году.

Танк Т-80БВМ - модернизация танка Т-80БВ. Он более подвижен, защищен и управляем. Танк оснащен доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Это позволяет улучшить ходовые качества и подвижность на всех ландшафтах, что важно в условиях Крайнего Севера и Арктики. Машина теперь в состоянии развивать скорость до 70 километров в час.

Танк имеет на вооружении пулеметы НСВТ и ПКТ и 125-миллиметровой пушкой, которая может вести стрельбу управляемыми ракетами. Стоит и комплекс управляемого вооружения "Рефлекс". Экипаж машины защищает комплекс модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивный решетчатый экран.

Светлана Цыганкова