Войти
Российская газета

Танковый батальон СФ закончил перевооружение на "реактивные" Т-80БВМ

429
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота перевооружили на танки Т-80БВМ. Уже поступила последняя партия, всего 26 боевых машин.

Как сообщает начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, танкисты прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, поступившей в бригаду еще в прошлом году.

Танк Т-80БВМ - модернизация танка Т-80БВ. Он более подвижен, защищен и управляем. Танк оснащен доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Это позволяет улучшить ходовые качества и подвижность на всех ландшафтах, что важно в условиях Крайнего Севера и Арктики. Машина теперь в состоянии развивать скорость до 70 километров в час.

Танк имеет на вооружении пулеметы НСВТ и ПКТ и 125-миллиметровой пушкой, которая может вести стрельбу управляемыми ракетами. Стоит и комплекс управляемого вооружения "Рефлекс". Экипаж машины защищает комплекс модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивный решетчатый экран.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Реликт ДЗ
Т-80
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
15.11.2019
26 радикально модернизированных Т-80БВМ поступили в бригаду Северного флота
15.11.2019
200-я отдельная мотострелковая бригада перевооружена модернизированными танками Т-80БВМ
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
22.05.2018
День Тихоокеанского флота. Досье
30.08.2017
"Задира" на новых физических принципах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У