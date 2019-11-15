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Российская газета

Артиллерия морпехов Северного флота уничтожила "диверсантов"

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Артиллеристы морской пехоты Северного флота на учениях уничтожили условного противника. Для этого они применили 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика".

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в ходе учений морпехи отработали организацию связи, взаимодействие между экипажами самоходных артиллерийских установок, грамотность операций при подготовке орудий к бою. Особое внимание уделялось разведке объектов и определению расстояний до них, самой стрельбе и корректировке огня.

Кроме того, артиллерийские расчеты применили стрелковое оружие, чтобы отразить внезапное нападение разведывательно-диверсионных групп "неприятеля".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гвоздика
Проекты
Военные учения
СФ
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