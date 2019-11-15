Войти
Lenta.ru

Назван "срок годности" российского ядерного щита

540
0
+1
Юрий Соломонов
Юрий Соломонов.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Ядерное оружие как "главное средство предотвращения Третьей мировой войны" не потеряет свою актуальности минимум до конца текущего века, заявил "Национальной обороне" генеральный конструктор ракеты Р-30 "Булава-30" и Московского института теплотехники (МИТ), действительный член Российской академии наук (РАН), доктор технических наук и автор книги "Русь на колени не поставить…" Юрий Соломонов.

По его мнению, "единственным способом на сегодня обеспечить гарантированный ответный удар является создание условий неопределенности положения ракетных комплексов", что "можно реализовать только за счет мобильности".

"Весь опыт того, что связано с развитием нашего государства, свидетельствует о том, что на нас в подавляющем большинстве случаев нападали. Это было и во времена Наполеона, и во времена Второй мировой войны. Но я считаю, что мы должны создавать вооружения, которые бы обеспечивали гарантированную возможность нанесения ответного удара", — сказал специалист.

В декабре 2018 года Соломонов, отвечая на вопрос о готовности Польши и Литвы разместить у себя американские ракеты средней дальности, назвал эти государства "паразитами".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
Булава-30
Компании
МИТ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.11.2019
НАТО: две недели на захват Калининграда? Путин: 5 дней для захвата 5-8 столиц государств НАТО (Eastday, Китай)
28.12.2018
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
28.03.2018
Мишень двойного назначения
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
18.10.2011
Асимметричный ответ на ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У