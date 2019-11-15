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Газета.ru

"Потерял актуальность": Минск не устраивает договор с Москвой

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Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссии и России необходимо обновить договор о взаимных усилиях по охране границы, поскольку некоторые положения его нынешней версии уже потеряли свою актуальность, считают в Минске. Там пояснили, что причиной тому служит ситуация, которая складывается на общих границах. В Белоруссии в последнее время довольно часто указывают на обострение обстановки у рубежей.

Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко. Зась отметил, что белорусский лидер уже поставил соответствующую задачу.

Он объяснил, что некоторые положения этого договора уже потеряли свою актуальность.

"Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления", - приводит его слова агентство БелТА.

Зась подчеркнул, что ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий со стороны заинтересованных ведомств обеих стран. По его словам, Белоруссия к этому готова.

Лукашенко встретился с Засем и председателем госпогранкомитета республики Анатолием Лаппо 14 ноября, чтобы обсудить взаимодействие Белоруссии и России в пограничных вопросах, передает "Sputnik Белоруссия".

Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства в 1995 году с автоматическим продлением каждые пять лет. Очередной срок действия документа истекает в ноябре.

В последнее время в Белоруссии довольно часто говорят об усилении напряженности у границ государства. Александр Лукашенко в конце октября в ходе награждения военнослужащих Службы безопасности президента в преддверии 25-летия ведомства заявил о регулярном росте напряженности на планете, на фоне которого "накаляется" и ситуация вблизи белорусских границ.

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - цитировало белорусского лидера "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что силовые структуры республики ежечасно и ежеминутно находятся в боевом строю и в полной боевой готовности. По его мнению, это во многом определяет престиж страны. "В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", - заявил белорусский лидер.

Незадолго до этого он выступа на саммите СНГ в Ашхабаде, в ходе которого выражал обеспокоенность в связи с намерениями НАТО провести учения альянса в Европе.

Он обратил внимание на масштаб маневров: по его словам, в них будет задействовано "столько тысяч" военных, сколько никогда не задействовалось. Президент Белоруссии пояснил, что в учениях должны принять участие около 30 тыс. человек, а "это немало". Учения пройдут в Польше и странах Балтии, уточнил президент.

Он назвал эту ситуацию "ненормальной". Лукашенко заявил, что ему вместе с российским коллегой Владимиром Путиным нужно будет думать, как обезопасить себя в этот период.

Так он ответил на заявление американского конгрессмена, члена комитета по вооруженным силам Джона Гараменди, которое тот сделал за неделю до этого в ходе шестого Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum). Гараменди рассказал о намерении Североатлантического альянса провести крупнейшие со времен "холодной войны" учения в Европе, но не уточнил, когда именно будут проводиться маневры. Он назвал их целью укрепление обороны военно-политического блока и взаимодействия союзников. По его словам, на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейских членов организации в их противостоянии с Россией.

О напряжении у границ в августе говорил и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Тогда на заседании коллегии Минобороны рассматривалось выполнение планов на 2019-2025 годы Западного и Восточного военных округов в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Глава оборонного ведомства указал на напряженность военно-политической обстановки на Западном стратегическом направлении.

По его словам, там усиливается военное присутствие НАТО. В частности, это наблюдается в Польше и Румынии, где США развертывают свои системы ПРО, отметил Шойгу.


Лидия Мисник

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