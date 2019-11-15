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Газета.ru

"Вопрос выживания": Украина пригрозила выходом из Минска

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Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений

Украина допускает, что может выйти из минских договоренностей, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой". Это основной документ, регулирующий порядок завершения конфликта в Донбассе. Вместе с тем Киев говорит и о возможном "усовершенствовании" этого договора, а также реализации альтернативы - миротворческой миссии.

Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе. О том, что украинская сторона рассматривает отказ от договоренностей, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Русской службе Би-би-си".

"Это очень непопулярное заявление, и оно наверняка не понравится нашим западным партнерам, но для нас "Минск" - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это длится много лет и ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - отметил он.

Он добавил, что нужны эти соглашения или нет, станет ясно после саммита "нормандской четверки". "Вот когда мы вернемся [с переговоров "четверки"], тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот "Минск" все еще нам необходим", - сказал глава МИДа.

По его словам, альтернативой договору, заключенному четыре года назад в Минске, может стать миротворческая миссия. Украинский министр отметил, что ее особенности можно будет обсудить на предстоящем саммите в "нормандском формате". "Например, если не "Минск", то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией [в Донбассе], точнее за peacekeeping - миссией по поддержанию мира", - пояснил дипломат.

Он также не исключил, что этот вариант возможно включить в уже действующие соглашения. "И это возможный апгрейд "Минска" в новом формате. То есть, если мы не видим, что это срабатывает, тогда, наверное, нужно обращаться за помощью к третьей силе", - добавил Пристайко.

В то же время он сказал, что Украину не устраивает предложенный Россией вариант размещения "миротворцев вдоль линии соприкосновения". "А вот компромиссный вариант, например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, нас устроил бы", - подчеркнул политик.

Он при этом согласился с тем, что возможный выход Киева из минских соглашений может привести к отмене антироссийских санкций со стороны Европы. "Это и есть цена "Минска". Но я прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из "Минска", - сказал Пристайко.

Дипломат отметил, что украинские власти и общество должны определиться, "могут ли санкции играть сдерживающую роль или Киеву нужно все-таки выйти из "Минска" и искать мир каким-то другим путем".

Санкции в отношении России были введены в 2014 году после того, как на юго-восточной части Украины начался вооруженный конфликт между самопровозглашенными республиками Донбасса и вооруженными силами страны. Тогда же в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Решение крымчан не признали легитимным европейские страны и США.

Украина, в свою очередь, при любом удобном случае призывала продолжать вести санкционную политику против России. Однако в ЕС начинают осознавать, что ограничительные меры сыграли с Европой злую шутку, так как России смогла найти альтернативу - например, европейским товарам и перешла на импортозамещение.

Ранее в ЕС отметили, что вопрос о дальнейшем продлении экономических санкций против России чиновники рассмотрят заблаговременно до истечения установленного срока, связывая свое решение с выполнением минских соглашений, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновника в структурах Евросоюза.

"Срок действия экономических санкций был увязан Евросоветом еще в марте 2015 года с полным выполнением минских соглашений... Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе", - пояснил собеседник агентства, напомнив, что нынешние санкции действуют до 30 января 2020 года.

12 ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти "уже пять лет" готовы к тому, что санкции в отношении России не будут продлены.

При этом Кулеба отметил, что украинская дипломатия нацелена на то, чтобы не допустить отмены секторальных ограничений без достижения результатов по реализации минских соглашений. "И, во-вторых, если это все же произойдет, - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам", - заявил он в интервью "РБК Украина".


Ангелина Мильченко

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