Армии стран СНГ планируют унифицировать подходы к ремонту военной техники

Страны также определили, что стратегической линией военного сотрудничества является укрепление национальных вооруженных сил

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Страны СНГ определят направления и формы совместной работы по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на заседании военно-технического комитета при Совете министров обороны СНГ.

"Наличие значительного количества однотипного вооружения и военной техники, которыми оснащены армии государств - участников СНГ, и потребности в их ремонте предопределяют широкие возможности для налаживания взаимовыгодных связей между министерствами обороны и профильными предприятиями государств Содружества. В соответствии с решением комитета в ближайшем будущем будут определены и детально проработаны направления и формы взаимодействия по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники", - сказал заместитель министра обороны.

Булгаков отметил, что встреча проходит на фоне быстро меняющейся военно-политической обстановки. По словам замминистра, ее нестабильность характеризуется возникновением в различных уголках планеты очагов напряженности и поддержкой теневыми спонсорами международных террористических организаций.

Замглавы военного ведомства заметил, что все эти факторы являются непосредственной угрозой государственному суверенитету и безопасности государств Содружества.

"Главами наших государств определено, что стратегической линией военного сотрудничества является укрепление национальных вооруженных сил. И на этой основе - совместное обеспечение безопасности. Такая совместная работа ведется уже не один год, и сегодня в интересах выполнения этих задач не только системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке, но и апробируются новые формы сотрудничества", - подчеркнул он.

Также в ходе заседания представители технических служб, служб вооружения и снабжения СНГ подвели итоги учений сил и средств МТО, предваряющих стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".