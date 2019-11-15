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Военное обозрение

Военные Эстонии и Финляндии решили поучиться у украинских коллег

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Источник изображения: Министерство обороны Эстонии

Военнослужащие Эстонии и Финляндии прошли недельный учебный курс по разминированию и уничтожению взрывчатых веществ на Западной Украине, в ходе которого состоялся обмен профессиональными знаниями и навыками с украинскими военными. Об этом сообщает Минобороны Эстонии.

Пятидневное обучение позволило европейским курсантам улучшить свои навыки по преодолению минных барьеров под руководством своих украинских коллег, узнать больше о возможностях уничтожения самодельных взрывных устройств и научиться работе со специально обученной собакой для разминирования различных объектов. Об этом сообщают в пресс-службе эстонского военного ведомства.

Особое внимание было уделено опыту работы со взрывчатыми веществами "российского происхождения", с которыми, как говорят на Украине, столкнулись военнослужащие ВСУ во время боевых действий на Донбассе.

В конце курса эстонские и финские военнослужащие поблагодарили своих украинских коллег за возможность улучшить свои профессиональные знания.

В Таллине и Хельсинки выказывают недовольство российской политикой и периодически проводят армейские тренировки вместе с союзниками. В частности, финны этой зимой приняли участие в совместных со шведами и норвежцами военных учениях Northern Wind 2019, по итогам которых было выпущено воодушевляющее участников видео под названием "Вместе сильнее".

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