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Военное обозрение

Коломойский не соврал: Русские танки под Варшавой, только в составе Войска Польского

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Источник изображения: Фейсбук/34-я кавалерийская бригада Войска Польского, Павел Шип

Когда Коломойский говорил о том, что "русские танки будут стоять под Варшавой и Краковом", точно не соврал.

В польском издании Polska Zbrojna вышел материал о том, что, в принципе, русские танки уже находятся под Варшавой и Краковом, но только в составе Войска Польского. Речь идёт о танках Т-72, которые Польша получила ещё в 1980-х годах. В июле 2019 года при участии польского министра обороны Мариуша Блащака был подписан контракт на модернизацию танков Т-72 на мощностях предприятия "BUMAR ŁABĘDY" в Гливице. Модернизация танков уже начата. Полностью завершить этот процесс поляки намерены к 2025 году. Стоимость работ - 1,75 млрд злотых (около 16,5 млрд рублей).

В издании отмечается, что экипажи 23 танков Войска Польского вышли для тренировок на военный полигон Жагань. Танки, вышедшие на маневры, принадлежат к 34-й кавалерийской бригаде (так называемая Гетманская бригада).

Представитель командования бригады подполковник Славомир Енджеяк:

Сначала выполним стрельбу по мишеням, затем проведём тактические занятия, в том числе на ведение атаки, переход в оборону и захват выбранных объектов.

По словам польского подполковника, танкисты будут осуществлять тренировку в условиях, "максимально приближенным к боевым". В частности, по танкам будет открываться огонь специальными пулями с пластиковым сердечником, чтобы "танкисты почувствовали оказываемое им сопротивление".

Источник изображения: Фейсбук/34-я кавалерийская бригада Войска Польского, Павел Шип

В 34-й бригаде Войска Польского заявлено, что танки Т-72 после модернизации будут переброшены в части, которые находятся на востоке страны – туда, "где сохраняется существенная угроза". Отмечено, что при модернизации Т-72 получают современные прицелы, системы навигации, новые средства связи. В Варшаве отмечают, что, несмотря на переход на стандарты НАТО, модернизированные танки Т-72 будут "грозной силой в составе Войска Польского".

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Т-72
Проекты
NATO
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