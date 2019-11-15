В Lockheed Martin решили проблему со шлемом пилотов F-35

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Командование ВВС США сняло ограничение на полеты в условиях крайне низкой освещенности, введенное ранее для пилотов истребителей пятого поколения F-35. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Bloomberg, американская Lockheed Martin сумела убрать зеленое свечение дисплеев шлемов пилотов истребителей F-35 Lightning II.

Американская Lockheed Martin, являющаяся разработчиком и производителем новейших истребителей пятого поколения F-35, внесла изменения в шлем пилотов данного истребителя, заменив жидкокристаллические дисплеи на OLED (органические светодиоды), тем самым сняв запрет на использование истребителей в условиях крайне низкой освещенности.

Дело в том, пишет издание, что шлем пилота F-35 оборудован системой отображения информации с жидкокристаллическим дисплеем перед глазами летчика, на который выводится информация с приборов самолета, а также изображение с камер кругового обзора самолета. В условиях низкой освещенности система переключается в ночной режим. Однако из-за просчетов в системе вывода информации в ночном режиме дисплей начинал светиться равномерным зеленым светом, тем самым заглушая изображения приборов и камер полностью или до едва угадывающихся контуров.

Все это привело к запрету использовать F-35 в ночное время, особенно при посадке на авианосцы в безлунные ночи.

Решение компания нашла в замене жидкокристаллического дисплея дисплеем на основе OLED-технологии. Сообщается, что это не только решило проблему ночного режима работы шлема, но и улучшило качество картинки. Другие подробности о доработке шлема не уточняются.