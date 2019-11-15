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Военное обозрение

Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3

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БМП-3 в цеху "Курганмашзавода". Фото январь 2019 года

Источник изображения: bmpd

Курганский машиностроительный завод, являющийся единственным производителем и поставщиком боевых машин пехоты, получил новый контракт на поставку 168 БМП-3. Сведения о заключении контракта размещены на сайте госзакупок.

Согласно обнародованной документации, договор заключен между тульским АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" и ПАО "Курганский машиностроительный завод", на закупку 168 боевых машин пехоты БМП-3 в обеспечение Государственного контракта от 29 апреля 2019 года для последующей поставки Министерству обороныРФ.

Общая стоимость контракта составляет 14 млрд. 215 млн. рублей. Реализация соглашения разбита на два этапа: в 2020 году Курган должен поставить Минобороны 53 БМП-3, а в 2021 году - остальные 115 боевых машин пехоты.

Как пишет по данному поводу блог bmpd, БМП-3, согласно спецификации 688В-сб6-2, будут поставлены Минобороны РФ в слегка модифицированном виде с усиленной защитой, а не с разработанным тульским КБП необитаемым модулем "Эпоха", как ранее предполагалось.

Ранее Минобороны заключило с "Курганмашзаводом" два контракта на поставку БМП-3 - трехлетний контракт на поставку около 200 БМП-3 в период 2015-2017 годов, и двухлетний контракт на поставку еще около 200 БМП-3 в 2018-2019 годах. По известным данным, последние 106 машин по последнему контракту КМЗ должен сдать в 2019 году.

Также 28 декабря 2018 года КМЗ заключило контракт на проведение капитального ремонта 97 БМП-3 ранних выпусков со сдачей в 2019-2020 годах.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Эпоха БМ
Компании
КБП
КМЗ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
15.11.2019 11:07
Пора бы уже более современные Драгуны заказывать, а не эти "неувязки"...
Заставить бы генералов, отвечающих за закупки поползать на карачках в этом "корыте".

4 мотострелковых батальона  перевооружат  за два года на новые БМП, так себе темпы....
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