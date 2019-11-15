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Военно-промышленный курьер

"Армия-2020" поделится интеллектом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ожидается полтора миллиона посетителей

У форума "Армия" появятся гимн и талисман. Гвоздем научно-деловой программы станет искусственный интеллект. Чем еще удивит участников и гостей шестая международная выставка ОПК в парке "Патриот", рассказал генерал армии Павел Попов.

Более 2500 предприятий промышленности и организаций приглашены принять участие в Военно-техническом форуме "Армия-2020". "Экспозиция общей площадью свыше 320 тыс. квадратных метров будет сформирована в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка", – сообщил на заседании оргкомитета заместитель министра обороны Павел Попов.

Ожидается прибытие более 130 иностранных делегаций. Прогнозируется, что форум посетят полтора миллиона человек. Он, как ранее объявил министр обороны Сергей Шойгу, будет проходить одновременно с Армейскими международными играми. 23 августа планируется провести совместную церемонию открытия в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Далее, с 24-го по 26-е – дни  работы специалистов, а с 27-го по 29-е форум примет всех желающих.

Особенностями "Армии-2020" станут демонстрация специализированных программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, тематическая выставка "Победа", посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны, представление проектов технополиса "Эра", а также создание фан-зон для болельщиков АрМИ. Планируется обширная научно-деловая программа. "Одним из ее ключевых мероприятий станет круглый стол на тему "Искусственный интеллект", – уточнил Павел Попов. Кроме того, прорабатывается вопрос участия в шоу-программе "Армии-2020" пилотажных групп из-за рубежа.

К открытию форума, который будет проводиться уже в шестой раз, у него может появиться гимн и официальный символ. Такие задачи поставлены, сообщил заместитель министра. Также продолжается работа по улучшению транспортной доступности парка "Патриот".

Газета "Военно-промышленный курьер",

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  • В новости упоминаются
Продукция
Талисман
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
AI
АРМИ-20XX
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