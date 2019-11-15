Новый оптический прицел разрабатывают специалисты "Швабе"

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Вологодское предприятие холдинга "Швабе" создает новый прицел переменой кратности для охотников, сообщает пресс-служба "Швабе" в четверг.

"Главным достоинством прибора станет увеличение диапазона кратности, что сделает прицел более универсальным", - сказано в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Работу над созданием панкратического прицела PV1-8x25L ведут инженеры Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ).

"В числе сильных сторон новинки - увеличение от 1 до 8 крат. Это решение универсально для применения вместо коллиматоров при минимальной кратности, а также для стрельбы на 200-300 метров с высокой точностью при максимальной кратности", - говорится в сообщении.

"Улучшенные характеристики новой модели, по мнению специалистов холдинга, позволят ей конкурировать с мировыми лидерами по производству прицельной техники", - информирует пресс-служба.

Заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин отмечает, что "последние несколько лет в сообществе владельцев оружия прослеживается положительная тенденция - отечественная продукция вызывает все больше доверия за счет высокого качества и надежности".