Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом

Посвящение в кадеты будущих офицеров российской армии с помощью катаны – это абсурд, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в соцсетях появились фотографии из кадетского корпуса в Красноярском крае, на которых посвящение в кадеты проходило с использованием японского меча-катаны. Как отметил директор кадетского корпуса Владимир Войнов, такая процедура посвящения была придумана вместе с кадетами по их инициативе.

"Я категорически против использования неких иностранных традиций в России, где русское воинство имеет непревзойденные, колоссальные традиции, основанные на исторических событиях и на наших воинских славах. Мы очень богаты в этом плане. И это сложилось, здесь не нужно ничего выдумывать. Надо делать так, как есть. В данном случае я полностью поддерживаю критику. Может быть, не до конца зная некие нюансы, но я против. У нас очень богатая система традиций русского воинства и ее нужно брать на вооружение, из нее можно сделать красивый, очень торжественный, очень русский ритуал, который запомнится и кадетам, и их родителям на всю жизнь", – заявил Клинцевич.

Сенатор также отметил, что если кадеты сами были инициаторами такого шага, тогда им стоило сначала подробнее рассказать о российских традициях.

"(Им) надо прийти и посмотреть любую воинскую часть или роты и полки почетных караулов, где это отработано до мельчайших подробностей с красотой, которую ни одна армия мира не сможет превзойти. У нас колоссальные традиции, и мы готовим кадетов не только для народного хозяйства, но и возможных будущих офицеров, которые будут служить не в японских императорских вооруженных силах, а в российских вооруженных силах и других силовых ведомствах. Поэтому директор здесь крайне незрелый и сильно ошибся. Есть устоявшиеся воинские традиции, их надо культивировать, о них надо говорить. Мы ими должны гордиться", – отметил Клинцевич.

Анастасия Доркеноо