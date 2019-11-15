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Деловая газета "Взгляд"

Корабли Балтфлота провели учения в Средиземном море

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Корабли Балтийского флота отработали применение средств ПВО и радиоэлектронной борьбы в Средиземном море, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач экипаж сторожевого корабля в Средиземном море провел тренировку по применению средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для отражения средств воздушного нападения условного противника", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В учениях были задействованы сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" иморской буксир "Виктор Конецкий", которые отработали совместное маневрирование в условиях интенсивного судоходства и выполнили условный поиск подлодок условного противника. После завершения основной части учений экипаж сторожевого корабля провел электронные пуски по морским целям с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

Напомним, 7 ноября фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море.


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
1135 Буревестник
БФ
Военные учения
ЧФ
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