Корабли Балтфлота провели учения в Средиземном море

Корабли Балтийского флота отработали применение средств ПВО и радиоэлектронной борьбы в Средиземном море, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач экипаж сторожевого корабля в Средиземном море провел тренировку по применению средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для отражения средств воздушного нападения условного противника", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В учениях были задействованы сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" иморской буксир "Виктор Конецкий", которые отработали совместное маневрирование в условиях интенсивного судоходства и выполнили условный поиск подлодок условного противника. После завершения основной части учений экипаж сторожевого корабля провел электронные пуски по морским целям с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

Напомним, 7 ноября фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море.

Дмитрий Зубарев