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Деловая газета "Взгляд"

В Турции назвали причину разногласий с Россией по С-400

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

Поставки в Турцию следующей партии российских систем С-400 могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий, пишут СМИ со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

Демир, слова которого приводит Defense News, отметил, что в настоящее время "техническая работа продолжается", планируется график на следующий год.

"В отличие от первой [партии], здесь есть совместное производство и передача технологий. Это выходит за рамки "давайте быстро купим и установим" первой системы", – объяснил турецкий чиновник.

"Концепция совместного производства может сдвинуть сроки", – добавил он.

Defense News со ссылкой на неназванного турецкого специалиста отмечает, что задержка очередной поставки С-400 "Триумф" могла быть спланирована изначально с целью смягчить взаимоотношения Анкары и Вашингтона, не желающего видеть у члена НАТО российскую военную технику.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.

Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию. В Анкаре заявили, что поставка второй партии может быть осуществлена позднее графика. Между тем стороны начали переговоры о совместном производстве и передаче технологий.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выберет в данной ситуации Эрдоган – 100 млрд долларов и потерю лица или надежность границ и дружбу с Россией.



Ольга Никитина

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С-400 Триумф
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