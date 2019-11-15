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Российская газета

Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке

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Источник изображения: rg.ru

К грядущему в Дубае международному авиасалону Dubai Airshow издание Defence News проанализировало шансы F-35 на ближневосточном рынке. Эксперты склоняются к тому, что перспективы американского истребителя весьма туманны - в том числе из-за ситуации с покупкой Турцией российских систем С-400.


Автор статьи напомнил о том, что два года назад на авиасалоне одной из самых обсуждаемых новостей был план властей ОАЭ закупить F-35. В середине этого года корпорация Lockheed Martin распространила заявление, что поставка маловероятна в силу комплекса политических, технических и производственных причин, сообщил ТАСС.

Аналитик по вопросам обороны из Лексингтонского института Лорен Томпсон заявила, что ОАЭ мог бы быть наиболее вероятным кандидатом на поставку F-35, но, с учетом ситуации с Турцией, сомнительно, что сделка состоится в ближайшее время.

Другой аналитик по вопросам национальной безопасности - Ребекка Грант из IRIS Independent Research - считает, что реальные продажи F-35 ближневосточными странами можно будет увидеть через 3-5 лет. Издание пишет, что Lockheed Martin планирует продать государствам Персидского залива порядка 4 600 истребителей F-35 за все время действия программы производства.

Однако эти планы наталкиваются на продажи российских истребителей и комплексов С-400 на ближневосточном рынке: в числе потенциальных покупателей - Катар и Саудовская Аравия. Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35. Вопрос, в том числе, в безопасности американских технологий.

Лорен Томпсон считает очевидным, что любая страна, желающая получить F-35, должна отказаться от российских систем ПВО. "Но проблема в том, что если любая другая страна этого региона будет использовать российские системы ПВО, то это будет иметь определенные последствия для безопасности технологии F-35", - пояснила она.


Майя Бирюкова

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Страны
Катар
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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