Войти
Российская газета

Вопреки санкциям: Иран установил новую РЛС на американский "Фантом"

525
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Иране успешно проходят капитальный ремонт и модернизацию самолеты производства США и других государств.

Так, на днях местные СМИ опубликовали фоторепортаж о посещении главнокомандующим армией генералом Абдулрахимом Мусави одной из авиабаз ВВС Ирана, где ему показали самостоятельно модернизированный истребитель F-4E Phantome II, получивший новую радиолокационную станцию.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, по сравнению со старой, эта РЛС имеет улучшенные характеристики по обнаружению различных целей и создана на современной цифровой элементной базе.

"Насколько известно, впервые ее изображения были обнародованы в ходе прошлогоднего авиационного салона на иранском острове Киш на стенде "Электронной промышленности Ирана", в это объединение входят предприятия ВПК, занимающиеся производством различных радаров, систем управления огнем, оптико-электронных систем и другого оборудования.

Иран, несмотря на действующие против него санкции, продолжает поддерживать значительный парк американских самолетов F-4, F-5 и F-14, приобретенных при шахе до революции 1979 года".

По мнению Лямина, даже если Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана, несмотря на противодействие США, удержится до осени 2020 г., и с Ирана будут сняты все международные ограничения на закупки вооружений, включая боевые самолеты, обновление имеющегося военного авиапарка займет не один год.

Модернизация старой техники в Иране проходит одновременно с работами по созданию новой. Например, недавно был впервые продемонстрирован новый учебно-боевой самолет Yasir.

"Основной проблемой для Ирана в таких разработках из-за действующих ограничений является невозможность закупок современных мощных двигателей. Поэтому специалисты вынуждены копировать американские, от F-5", - отмечает военный эксперт.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
F-4
F-5
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
02.07.2018
Су-30 отправятся в Иран? В таком случае баланс сил на Ближнем Востоке может измениться
29.06.2018
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
02.03.2016
Тегерану не страшно
23.01.2015
Щит для Тегерана
09.10.2013
Обновление ВВС Южной Кореи: F-15SE или F-35A?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У