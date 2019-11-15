Войти
Lenta.ru

Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400

544
0
0
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Очередные поставки из России в Турцию зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

По его словам, "техническая работа продолжается". "Мы планируем график на следующий год. В отличие от первой [партии], здесь есть совместное производство и передача технологий. Это выходит за рамки "давайте быстро купим и установим" первой системы", — сказал чиновник.

Издание также привело комментарий неназванного турецкого специалиста, согласно которому задержка очередной поставки С-400 "Триумф" могла быть спланирована изначально с целью смягчить взаимоотношения Анкары и Вашингтона, не желающего видеть у члена НАТО российскую военную технику.

В ноябре президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Вашингтоне сообщили, что поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках С-400 "Триумф" Анкарой.

В октябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Турция получила все элементы комплексов С-400 "Триумф" и обсуждает с Россией дополнительные поставки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
12.11.2019
Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400 - СМИ
30.08.2019
Взамен американских: Турция может купить российские истребители
23.05.2019
Назло США: турецкие военные осваивают С-400
20.05.2019
Назло НАТО: Эрдоган замахнулся на С-500
10.05.2017
Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У