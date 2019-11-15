Первый артиллерийский полк СВ Индии получит 155-мм гаубицы M-777 до конца года

ЦАМТО, 14 ноября. Как ожидается, до конца 2019 года первый артиллерийский полк Сухопутных войск Индии будет оснащен 18-ю 155-мм сверхлегкими гаубицами M-777, включая 15 ед., произведенных в США, и три орудия национальной сборки.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на анонимный источник, поставка позволит в начале следующего года вооружить первый из 7 полков, которые планируется укомплектовать гаубицами M-777. 15 орудий будут поставлены компанией BAE Systems, а три – ее индийским партнером Mahindra Defence Systems Limited.

Как сообщал ЦАМТО, процедура закупки гаубиц M-777 для ВС Индии началась в 2008 году. В январе 2010 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной поставке Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 145 ед. 155-мм гаубиц M-777 с лазерными инерциальными артиллерийскими системами прицеливания (LINAPS) производства Selex, а также связанных с контрактом комплектующих, услуг и оборудования на сумму 647 млн. долл.

Из-за традиционных для Индии длительных бюрократических процедур процесс продажи затянулся. В итоге согласованная сторонами стоимость поставки составила 737 млн. долл. (50 млрд. рупий). Стоимость одобренной офсетной программы, сопряженной с контрактом, составит около 200 млн. долл. (30% стоимости продажи).

В январе 2017 года BAE Systems объявила о заключении с МО США контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 145 гаубиц M-777 для СВ Индии. Стоимость соглашения составила 542 млн. долл. Одновременно с военным предприятием Watervliet Arsenal был подписан контракт стоимостью 47 млн. долл. на производство 145 стволов для гаубиц M-777 ВС Индии.

Согласно условиям продажи, BAE Systems должна поставить первые 25 гаубиц в готовом виде. Еще 120 гаубиц M-777 будут собраны на предприятии в Индии совместно с индийской компанией Mahindra Defense Systems Ltd. (MDSL). MDSL будет выполнять работы на специально построенном для реализации программы предприятии. Как предполагается, все 145 гаубиц будут переданы СВ Индии к концу 2021 года.

В перспективе количество приобретенных СВ Индии M-777 может возрасти до 300-400 ед.

Предполагается, что гаубицы будут переданы артиллерийским частям из состава 17-го горного ударного корпуса, который контролирует 4057 км границы с Китаем в Гималаях.

155-мм гаубицы M-777 была разработаны компанией BAE Systems в начале 2000-х гг. для замены устаревших M-198. Снижение веса гаубицы до 4218 кг за счет применения титана и алюминиевых сплавов сделало ее более мобильной и обеспечило возможность транспортировки не только самолетами C-130 "Геркулес", но и средними вертолетами (CH-53E, CH-47D, ПЛА MV-22). Максимальная скорострельность M-777 – 4 выстр./мин., максимальная дальность стрельбы активно-реактивным боеприпасом превышает 30 км (штатным – 24,7 км). Время занятия и оставления огневой позиции не превышает 3 мин. Максимальная скорость буксировки – 88 км/ч.

Предполагается, что M-777 СВ Индии будут перебрасываться в высокогорные районы на внешней подвеске вертолетов CH-47F(I) "Чинук". В сентябре 2015 года Индия заказала в США 15 вертолетов этого типа, 6 из которых уже поставлены.