Войти
ЦАМТО

Первый артиллерийский полк СВ Индии получит 155-мм гаубицы M-777 до конца года

413
0
0
M-777_bd
Гаубица M-777. Фото: wn.com.

ЦАМТО, 14 ноября. Как ожидается, до конца 2019 года первый артиллерийский полк Сухопутных войск Индии будет оснащен 18-ю 155-мм сверхлегкими гаубицами M-777, включая 15 ед., произведенных в США, и три орудия национальной сборки.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на анонимный источник, поставка позволит в начале следующего года вооружить первый из 7 полков, которые планируется укомплектовать гаубицами M-777. 15 орудий будут поставлены компанией BAE Systems, а три – ее индийским партнером Mahindra Defence Systems Limited.

Как сообщал ЦАМТО, процедура закупки гаубиц M-777 для ВС Индии началась в 2008 году. В январе 2010 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной поставке Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 145 ед. 155-мм гаубиц M-777 с лазерными инерциальными артиллерийскими системами прицеливания (LINAPS) производства Selex, а также связанных с контрактом комплектующих, услуг и оборудования на сумму 647 млн. долл.

Из-за традиционных для Индии длительных бюрократических процедур процесс продажи затянулся. В итоге согласованная сторонами стоимость поставки составила 737 млн. долл. (50 млрд. рупий). Стоимость одобренной офсетной программы, сопряженной с контрактом, составит около 200 млн. долл. (30% стоимости продажи).

В январе 2017 года BAE Systems объявила о заключении с МО США контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 145 гаубиц M-777 для СВ Индии. Стоимость соглашения составила 542 млн. долл. Одновременно с военным предприятием Watervliet Arsenal был подписан контракт стоимостью 47 млн. долл. на производство 145 стволов для гаубиц M-777 ВС Индии.

Согласно условиям продажи, BAE Systems должна поставить первые 25 гаубиц в готовом виде. Еще 120 гаубиц M-777 будут собраны на предприятии в Индии совместно с индийской компанией Mahindra Defense Systems Ltd. (MDSL). MDSL будет выполнять работы на специально построенном для реализации программы предприятии. Как предполагается, все 145 гаубиц будут переданы СВ Индии к концу 2021 года.

В перспективе количество приобретенных СВ Индии M-777 может возрасти до 300-400 ед.

Предполагается, что гаубицы будут переданы артиллерийским частям из состава 17-го горного ударного корпуса, который контролирует 4057 км границы с Китаем в Гималаях.

155-мм гаубицы M-777 была разработаны компанией BAE Systems в начале 2000-х гг. для замены устаревших M-198. Снижение веса гаубицы до 4218 кг за счет применения титана и алюминиевых сплавов сделало ее более мобильной и обеспечило возможность транспортировки не только самолетами C-130 "Геркулес", но и средними вертолетами (CH-53E, CH-47D, ПЛА MV-22). Максимальная скорострельность M-777 – 4 выстр./мин., максимальная дальность стрельбы активно-реактивным боеприпасом превышает 30 км (штатным – 24,7 км). Время занятия и оставления огневой позиции не превышает 3 мин. Максимальная скорость буксировки – 88 км/ч.

Предполагается, что M-777 СВ Индии будут перебрасываться в высокогорные районы на внешней подвеске вертолетов CH-47F(I) "Чинук". В сентябре 2015 года Индия заказала в США 15 вертолетов этого типа, 6 из которых уже поставлены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Продукция
C-130
CH-47 "Чинук"
CH-53
MV-22 Osprey
Компании
BAE Systems
M777
Похожие новости
29.10.2018
BAE Systems поставит СВ США новую партию 155-мм гаубиц M-777
15.07.2015
США собираются потеснить Россию на индийском рынке вооружений
25.02.2015
Против чалта хай авиация бессильна — часть II
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У