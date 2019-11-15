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Военное обозрение

ВМФ РФ намерен вооружиться боевыми ледоколами

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морской флот России намерен в будущем использовать в Арктике боевые ледоколы, количество оружия на борту будет зависеть от районов применения. Об этом заявил советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.

Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы

- заявил он.

Российский флот намерен использовать в Арктике вооруженные ледоколы и ледокольные корабли. Количество вооружения на борту таких ледоколов будет зависеть от толщины льда в районах, где их будут применять. Соотношение количества оружия к способности проходить ледовые заторы каждого конкретного типа ледокола будет зависеть от конкретных районов его применения. Т.е. где будет лед тоньше - там ледоколы получат больше оружия, где предполагается работа в "тяжелых" льдах - там, соответственно, оружия будет меньше.

Планы строительства боевых ледоколов для ВМФ РФ имеются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спущен на воду головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин". Второй корабль серии будет заложен до конца этого года или в начале следующего.

Патрульные корабли ледового класса (боевые ледоколы) проекта 23550 разработаны Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) "Алмаз" в качестве замены военным ледоколам проекта 21180, по которому был построен и передан флоту всего один ледокол — "Илья Муромец".

Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.

Ледокол способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.

Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА. Кроме этого, на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
21180
23550
Арктика
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