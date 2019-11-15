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Известия.ru

Минобороны подало иск к "Туполеву" на 4,6 млрд рублей

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Туманов

Минобороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Москвы 13 ноября.

Суть претензий не указана, суд пока не принял заявление к производству.

Это не первый иск министерства к этой компании за последние месяцы. 4 октября оно подало иск к "Туполеву" на 4,86 млн рублей, 10 октября суд принял заявление к рассмотрению. Заседание должно состояться 19 ноября.

Также оборонное ведомство подало иск к авиакомпании на сумму 122,7 млн рублей 23 октября, по нему заседание пройдет 26 ноября. В обоих случаях суть претензий также не раскрывается.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщал 11 октября, что руководителей "Туполева" заподозрили в растрате 153,9 млн руб. Возбуждено уголовное дело. Деньги вывели из ПАО под видом оплаты юридических услуг, оказанных адвокатской конторой. Однако в самом авиационном предприятии есть юридическое управление, которое должно было проводить эту работу.

Как отмечает "РИА Новости", в 2018 году Минобороны обращалось в арбитраж с иском с просьбой взыскать с "Туполева" более 923 млн рублей как неустойку по госконтракту на сервисное обслуживание самолетов ТУ-22М3. По данным ведомства, компания нарушила сроки выполнения работ.

"Туполев" разрабатывает, производит и обслуживает авиационную технику как гражданской и военной авиации. В интересах Минобороны предприятие производит и модернизирует бомбардировщики, в том числе бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
Туполев
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