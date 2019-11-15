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Деловая газета "Взгляд"

Перспективные подлодки решили оснастить новым парусом и хвостом

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АПЛ "Хаски"
Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".
Источник изображения: malachite-spb.ru

Перспективные подлодки могут получить измененные по форме и уменьшенные парус (ограждение выдвижных устройств, ошибочно называемое рубкой) и хвостовое оперение, заявил советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.

"Возможно, несколько изменится форма и размер выступающих частей, таких как кормовое оперение и ограждение выдвижных устройств. Оптимизация формы и размерений выступающих частей позволяет получить лучшие условия для работы винта и меньшую шумность", – передает ТАСС слова Полякова в канун отмечаемого 15 ноября 125-летия центра.

По его словам, в остальном форма подлодок должна остаться стандартной.

"Чтобы нормально двигаться под водой, у нее должна быть обтекаемая форма, и в плане общей архитектуры тут никаких чудес быть не может. В поперечном сечении, например, субмарины как были круглыми, так круглыми и останутся", – сказал Поляков.

Он отметил также, что оптимальное соотношение длины к диаметру у подлодок будущего сохранится на уровне около 7,5-8, нос по форме останется эллипсоидом, корма – плавно застроенной.

Напомним, в июле научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин на Международном военно-морском салоне рассказал о необычном внешнем виде подводных лодок будущего и заявил о том, что они будут безэкипажными.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Компании
ЦНИИ им. Крылова
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