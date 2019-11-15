Холдинг "Высокоточные комплексы" провел рестайлинг трактора ANT 4135 F

Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех) продолжает процесс локализации трактора ANT 4135 F, замена зарубежных комплектующих отечественными влечет за собой снижение себестоимости и изменение внешнего вида машины второго тягового класса, сообщила пресс-служба холдинга.

Уже к середине ноября 2019 года первые сельскохозяйственные тракторы, оснащенные новой кабиной, стеклопакетом, пластиковыми деталями интерьера, капотом (с частичным изменением внешнего вида и цветовой гаммы), произведенными предприятиями Владимирского региона (предприятия Владимира, Камешково, Гусь-Хрустального) поступят в открытую продажу. К концу текущего года изменения коснутся и топливного бака, в российском исполнении его объем увеличится на 20 литров, что на два часа повысит время работы без дозаправки трактора и составит в среднем 10-12 часов непрерывной эксплуатации.

"Произведенные изменения соответствуют графику работ, продиктованному требованиями выполнения СПИК на 2019 год" - сказал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО "Высокоточные комплексы" Александр Дерновой. "Специальный инвестиционный контракт, заключенный между холдингом и Минпромторгом РФ в 2018 году, является досрочным признанием факта отечественного происхождения трактора, что дает возможность реализовывать данную технику и через Росагролизинг" - добавил он.

При участии крупнейшей лизинговой компании с государственным участием РФ в агропромышленной отрасли уже продано более 60 единиц тракторов ANT 4135 F. Два трактора с обновленным внешним видом уже нашли покупателя и в скором времени будут отгружены конечному потребителю.

АО КЭМЗ – современное, многопрофильное, многономенклатурное предприятие, основанное в 1898 году и специализирующееся на разработках и производстве продукции специального и гражданского назначения – электромеханических и гидравлических систем и компонентов, многофункциональных мини-погрузчиков, катков, гидрофицированных подъемных платформ прицепного и автомобильного базирования, тракторов второго тягового класса (под брендом ANT), а также токарных, фрезерных и токарно-фрезерных обрабатывающих центров с 3-х, 4-х и 5-ти осевой обработкой. Стратегический партнер государства, ведущее предприятие в области машиностроения. С 2009 года АО "КЭМЗ" входит в структуру Госкорпорации Ростех, в 2012 году включено в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы".

АО "НПО "Высокоточные комплексы" – образован в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав ГК "Ростех".