Войти
Российская газета

Новые "Стрелы" острова Свободы: как переоснастили комплексы ПВО Кубы

548
0
0
Источник изображения: rg.ru

Кубинская армия вот уже несколько лет эксплуатирует комплексы "Стрела-1" и "Стрела-10", приспособленные для применения авиационных ракет, ранее предназначавшихся для выполнения задач "воздух-воздух".

Необходимо признать, что эта мера вынужденная. Дело в том, что у имевшихся средств поражения давно уже истекли сроки эксплуатации, и они были списаны.

Первыми на модернизацию пошли выполненные на базе колесных БРДМ-2 системы 9К31. На них были смонтированы ракеты Р-13М с тепловой головкой самонаведения, которые можно было видеть на истребителях МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29. По сравнению со штатным боеприпасом, у такой ракеты более мощная боевая часть: 11 кг против 2,35 кг.

Судя по фотоматериалам, обновленные зенитные самоходки достаточно активно используются военными острова Свободы на различных учениях.

Позднее появился вариант переделки гусеничной "Стрелы-10", выполненной на платформе легкого бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ.

Боевые машины получили уже другие ракеты, более совершенные Р-60 с аналогичной системой наведения, которые могут применяться не только с самолетов, но и с вертолетов.

Ранее подобные работы проводились сербскими специалистами, правда они наряду с выше упомянутыми Р-13 и Р-60 "приземлили" еще и Р-73 авиационных комплексов четвертого поколения.

В Йемене повстанцы-хуситы для уничтожения самолетов и беспилотных летательных аппаратов своих противников неоднократно использовали импровизированные пусковые установки, приспособленные для запуска ракет Р-27Т.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Куба
Сербия
Продукция
БРДМ-2
МиГ-21
МиГ-23
МиГ-29
МТ-ЛБ
Стрела-10
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
03.08.2016
Плацдарм для двоих
06.07.2016
Одна и без оружия
23.12.2015
Петля незалежности
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У