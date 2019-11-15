Новые "Стрелы" острова Свободы: как переоснастили комплексы ПВО Кубы

Кубинская армия вот уже несколько лет эксплуатирует комплексы "Стрела-1" и "Стрела-10", приспособленные для применения авиационных ракет, ранее предназначавшихся для выполнения задач "воздух-воздух".

Cuban SA-13 modified SHORAD system with R-13M AAM pic.twitter.com/Exbdb93wGm — Caesar (@Ninja998998) November 12, 2019

Необходимо признать, что эта мера вынужденная. Дело в том, что у имевшихся средств поражения давно уже истекли сроки эксплуатации, и они были списаны.

Первыми на модернизацию пошли выполненные на базе колесных БРДМ-2 системы 9К31. На них были смонтированы ракеты Р-13М с тепловой головкой самонаведения, которые можно было видеть на истребителях МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29. По сравнению со штатным боеприпасом, у такой ракеты более мощная боевая часть: 11 кг против 2,35 кг.

Судя по фотоматериалам, обновленные зенитные самоходки достаточно активно используются военными острова Свободы на различных учениях.

Позднее появился вариант переделки гусеничной "Стрелы-10", выполненной на платформе легкого бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ.

Боевые машины получили уже другие ракеты, более совершенные Р-60 с аналогичной системой наведения, которые могут применяться не только с самолетов, но и с вертолетов.

Ранее подобные работы проводились сербскими специалистами, правда они наряду с выше упомянутыми Р-13 и Р-60 "приземлили" еще и Р-73 авиационных комплексов четвертого поколения.

В Йемене повстанцы-хуситы для уничтожения самолетов и беспилотных летательных аппаратов своих противников неоднократно использовали импровизированные пусковые установки, приспособленные для запуска ракет Р-27Т.

Алексей Моисеев