Фрегат "Ярослав Мудрый" отстрелялся из "Урана" в Средиземном море

Экипаж сторожевого корабля (СКР) Балтийского флота "Ярослав Мудрый", находящийся в дальнем походе, провел в Средиземном море плановые учения по поиску подлодок и стрельбе из противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. "Ярослав Мудрый" во главе отряда кораблей БФ, включающего также танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий", вышел из военной гавани Балтийска 1 октября и следует в Индийский океан на антипиратскую вахту.

Экипаж СКР провел электронные ракетные пуски из главного ударного оружия корабля - противокорабельного ракетного комплекса "Уран". Ракетная стрельба велась по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания.

Боевые расчеты сторожевика на ходу выполнили поиск подводных лодок условного противника. Экипаж также тренировался в отражении воздушной атаки условного противника средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения, материальная часть и вооружение кораблей отряда функционируют в штатном режиме, моряки проводят необходимое обслуживание всех систем кораблей и другие профилактические работы. Личный состав здоров.

На боевом корабле и судах отряда находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. СКР "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море корабли преодолели более восьми тысяч морских миль, совершили заходы в кипрский порт Лимассол, Тартус в Сирии и Пирей в Греции.

Справка "РГ"

СКР (фрегат) "Ярослав Мудрый" - новейший многоцелевой корабль, предназначенный для решения широкого круга задач, в том числе поиска и уничтожения подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны кораблей в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

СКР оснащен современными образцами оружия, в числе которых противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На борту базируется палубный вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)