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Военное обозрение

Sina: США завидуют новому российскому стелс-истребителю Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты могут "лопнуть от зависти", глядя на новый российский истребитель пятого поколения Су-57, который скоро поступит в серийное производство и будет принят на вооружение российских ВКС. К такому выводу пришел автор статьи, вышедшей в китайском издании Sina.

По убеждению автора статьи, Россия в производстве всех типов вооружения с легкостью обходит все существующие страны, кроме США. Однако создание нового истребителя пятого поколения Су-57 выводит на новый уровень, а американцы могут "лопнуть от зависти", глядя на этот современный самолет.

Ознакомившийся с характеристиками Су-57, автор пишет, что новый российский истребитель обладает прекрасными стелс-возможностями, способен летать на сверхскоростях без использования форсажной камеры своих двигателей. Он обладает высокой маневренностью, а кабина пилота специально создана для ведения боя при высоких перегрузках. Кроме того, отмечает автор, истребитель несет высокоэффективное вооружение различных типов, которое может применять как в воздухе, так и по земле. При этом он поднимает 10 тонн вооружения.

Как самолет пятого поколения, Су-57 отличается от всех остальных истребителей, его смело можно назвать "российским гигантом"

- заявляет журналист.

Подводя итог своей статьи, автор приходит к выводу, что американские истребители сложно назвать слабыми, но выдающиеся характеристики Су-57 заставляют их "завидовать русским". Да и как такая мощная сверхдержава может оставаться равнодушной, когда ее догоняет армия другой страны.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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