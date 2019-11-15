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ВВС США планируют начать летные испытания бомбардировщика B-21 "Райдер" в 2021 году

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Рендер бомбардировщика B-21 Raider
Рендер бомбардировщика B-21 Raider.
Источник изображения: popularmechanics.com

ЦАМТО, 14 ноября. Командование ВВС США планирует приступить к летным испытаниям разработанного Northrop Grumman перспективного стратегического бомбардировщика (Long-Range Strike Bombers) B-21 "Райдер" в декабре 2021 года.

При этом отношение высокопоставленных лиц к соблюдению заявленного срока неоднозначно.

В частности, один из высокопоставленных чиновников отметил в интервью Jane's Defence Weekly, что данная цель может быть не достигнута в указанный срок из-за высокой сложности конструкторских работ.

В то же время, исполнительный директор программы в управлении оперативного внедрения передовых технологий ВВС США Рэндал Уолден заявил, что цель может быть достигнута в срок, поскольку программа прошла такие важные этапы, как интеграция, наземные испытания и сборка крупных компонентов.

ВВС США, по его словам, будут выполнять такие фазы, как рулежные испытания на низкой и высокой скорости перед первым полетом. ВВС также примут участие в первых летных испытаниях B-21.

ВВС США недавно восстановили 420-ю эскадрилью летных испытаний на авиабазе Эдвардс (шт.Калифорния). Это подразделение будет планировать, проводить испытания, анализировать результаты и информировать обо всех летных и наземных испытаниях B-21.

Как сообщал ЦАМТО, МО США объявило о выборе корпорации Northrop Grumman победителем конкурса на разработку проекта перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B и заключении с ней контракта на реализацию этапов конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD – engineering and manufacturing development) и начального производства 27 октября 2015 года. Northrop Grumman опередила участвовавший в тендере консорциум компаний Boeing и Lockheed Martin.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
LRS-B
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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