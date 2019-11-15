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Гендиректор АК "Ильюшин" подтвердил запуск роботизированной линии сборки Ил-76МД-90А

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ВТС Ил-76МД-90А
ВТС Ил-76МД-90А.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 14 ноября. Гендиректор АК им. С.В.Ильюшина Юрий Грудинин подтвердил запуск автоматизированной поточной лини сборки, которая ускорит производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций на АО "Авиастар-СП", передает "РИА Новости".

О запуске поточной линии в августе "РИА Новости" сообщил источник в авиационной отрасли. Однако тогда в ОАК не стали комментировать эту информацию.

"У нас запущена поточная линия автоматизированной сборки по производству самолетов Ил-76МД-90А. В связи с расширением производственной программы мы стремимся закрепить высококвалифицированных производственных рабочих, которые уже трудятся на предприятии, и рассматриваем варианты привлечения кадров, в том числе из других регионов", – цитирует "РИА Новости" Ю.Грудинина.

В "Ильюшине" пояснили, что по сравнению с ранее используемой технологией автоматизированная поточная линия на "Авиастар-СП" позволит на 38% снизить трудоемкость сборки самолетов. Линия состоит из десяти роботизированных станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного трекирования, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета. Это позволит предприятию в краткосрочной перспективе перейти к серийному выпуску данного воздушного судна.

Ранее технический директор ОАК Юрий Тарасов сообщил "РИА Новости", что эта технология позволяет на отдельных участках на порядок сократить время на выполнение самых ответственных операций при сборке самолета при существенном увеличении качества. По словам технического директора ОАК, при проектировании поточной линии сборки была предусмотрена цифровая информационная система управления оборудованием линии и контроля за ходом выполнения работ, которая тесно интегрирована с заводской информсредой.

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