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ТАСС

ВМФ России будет использовать в Арктике вооруженные ледоколы

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Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головного строящегося для ВМФ России многофункционального патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 25.10.2019
Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головного строящегося для ВМФ России многофункционального патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 25.10.2019.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи" и АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков отметил, что количество оружия на их борту будет зависеть от толщины льда в районе применения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский Военно-морской флот будет использовать в Арктике вооруженные ледоколы, количество оружия на их борту будет зависеть от толщины льда в районе применения. Об этом сообщил в четверг ТАСС советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков в канун отмечаемого 15 ноября 125-летия центра.

"Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы", - сказал он.

Поляков пояснил, что соотношение количества оружия на их борту, с одной стороны, и способности, с другой стороны, проходить ледовые заторы (обе характеристики требуют резервирования существенной доли от общей массы корабля) будет зависеть от того, в каком конкретно арктическом районе предполагается их применять. "Где лед тонкий - больше оружия, где тяжелые льды - наоборот", - пояснил специалист.

Головной патрульный корабль для Арктики - ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" был заложен на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию") 19 апреля 2017 года, спущен на воду 25 октября 2019 года. Предполагается, что корабль будет вооружен одной артустановкой калибра 76 или 100 мм. Первый серийный корабль этого проекта "Николай Зубов" будет заложен на "Адмиралтейских верфях" до конца года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23550
Арктика
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