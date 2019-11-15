На базе "Eurofighter Typhoon" создаётся самолёт подавления ПВО

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Airbus анонсировал боевую систему, предназначенную для определения целей поражения с одновременным подавлением ПВО противника. Новая платформа создана на базе истребителя Eurofighter Typhoon.

"Тайфун" будет иметь на борту две системы РЭБ, три подвесных бака по 1000 литров и шесть ракет класса "воздух-земля" MBDA SPEAR-EW, которые еще находятся в стадии разработки. В дополнение к стандартному набору четырех "Метеоров", рассчитанных на ликвидацию воздушных целей, придается две ракеты "Ирис-Т".

В качестве средства РЭБ могут опционально выступать системы АGМ-88B или AGM-88E AARGM. Данное оборудование распознавания потенциальных целей будет одновременно усиливать и общую живучесть самолета. Контроль систем радиолокационного противостояния будет осуществлять "отдельный" член экипажа.

Предполагается, что обозначенная модификация "Еврофайтера" должна приступить к эксплуатации к 2026 году, тогда как полная реализация проекта намечена на конец 2020-х годов.

"Еврофайтер" - единственный истребитель, созданный общеевропейскими усилиями. Был принят на вооружение ряда европейских стран и не только - например, Саудовской Аравии.