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Военное обозрение

Третью серию "Варшавянок" построят для Балтийского флота

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Источник изображения: topwar.ru

Третьим флотом, после Черноморского и Тихоокеанского, который может получить серию неатомных подводных лодок, может стать Балтийский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли.

Как пишет агентство, в Главкомате ВМФ в настоящее время обсуждается вопрос строительства серии ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка" для Балтийского флота. Таким образом Балтфлот может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанских флотов, получившим на вооружение неатомные субмарины с крылатыми ракетами "Калибр" или их аналогами.

В Главном командовании ВМФ обсуждается вопрос строительства серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Балтийского флота. Появление на БФ подлодок - носителей "Калибров" существенно усилит ударный потенциал РФ на Балтике

- приводит агенстство слова одного из источников.

При этом, по словам второго источника, серия "Варшавянок" для Балтфлота может состоять не из шести, а меньшего числа субмарин. Этот вопрос также находится в стадии обсуждения.

Напомним, что ССЗ "Адмиралтейские верфи" ранее построил серию из шести подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота, а в настоящее время ведет строительство серии ДЭПЛ для Тихоокеанского флота.

На сегодняшний день головная "Варшавянка" для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" прошла государственные испытания и готовится к вступлению в состав флота. Вторая в серии подлодка "Волхов" достраивается и будет спущена на воду в декабре этого года. 1 ноября заложены третья и четвертые подлодки для ТОФ - "Уфа" и "Магадан", планы закладки пятой и шестой подлодок пока не озвучены. Вся серия из шести подлодок должна быть построена к 2022 году.

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Длина субмарин составляет 73 метра, ширина – 10 метров, предельная глубина погружения – 300 метров, скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток. Экипаж – 52 человека. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, минами и ударными ракетными комплексами "Калибр".

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Страны
Польша
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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