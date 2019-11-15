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Военное обозрение

Пашинян: Я готов к диалогу по Карабаху не только с официальным Баку, но и с азербайджанским народом

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Источник изображения: topwar.ru

В Армении и Азербайджане активно обсуждается выступление армянского премьер-министра Никола Пашиняна на так называемом Парижском форуме мира. Во время своей речи Пашинян затронул крайне острый для Еревана и Баку вопрос – вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам Пашиняна, ни у кого нет права разговаривать с Арменией с позиции силы.

Пашинян:

Мы никому не угрожаем в нашем регионе. Мы готовы к миру. Я личного готов к диалогу не только с официальным Баку, но и с азербайджанским народом, с которым нам есть что обсудить.

В ходе форума в Париже Николу Пашиняну был задан вопрос от азербайджанского представителя. В вопросе была использована следующая формулировка: "международно признанный Карабах в составе Республики Азербайджан".

Пашинян, отвечая на вопрос о статусе Нагорного Карабаха, парировал:

Но если у Нагорного Карабаха, как вы говорите, статус международно признанного за Азербайджаном, тогда почему вы до сих пор ведёте переговоры по статусу этих территорий?

Далее армянский премьер решил вернуться к событиям в Сумгаите. По его словам, ситуация тогда свелась к тому, что "армян убивали во время резни, а позже эти убийства распространились и на армян, проживавших в Баку".

Пашинян:

Люди бежали без одежды, бросая всё. Если вы говорите, что тогда страдали все, то это неправда. Азербайджанское население защищала милиция, ни один азербайджанец у нас не пострадал (...) Сейчас я предлагаю диалог. Вы знаете, как меня за это критикуют оппоненты в Армении – критикуют за то, что я предлагаю честный разговор для разрешения карабахского конфликта. Я говорю о том, что нужно вести переговоры и вырабатывать решение, которое будет приемлемым для Армении, Азербайджана и самого Нагорного Карабаха.

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Страны
Азербайджан
Армения
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