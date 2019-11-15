Создатель ракет "Ярс" и "Булава" уверен, что никакой ядерной войны не будет

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Создатель самых современных в России баллистических ракет "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов уверен в том, что никакой ядерной войны в мире не будет.

"Бояться этого не нужно! Никакой ядерной войны не было, нет и быть не может", - заявил Соломонов в интервью журналу "Национальная оборона".

По его мнению, зафиксированные потолки в СНВ-3 с точки зрения национальной безопасности России более чем достаточные.

"Я и десять лет назад говорил, что нам для обеспечения возможности ответного удара достаточно 1200 боевых блоков. Этот тот потолок, который гарантирует невозможность применения ядерного оружия против нашей страны. Если будут 1550 блоков, как сейчас зафиксировано в СНВ-3, то гарантия на 30% больше", - сказал Соломонов.

Россия и США заключили 8 апреля 2010 года договор СНВ-3, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.