Войти
РИА Новости

Исследование выявило, как тщательно хакеры готовят атаки на ТЭК

406
0
0
Ноутбук
Ноутбук.
Источник изображения: © Depositphotos / cendeced

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Хакеры для атаки на инфраструктурные объекты компаний топливно-энергетической сферы проникают в их системы за несколько лет до самой атаки, при этом ожидая подходящего момента, похищают важные сведения, говорится в отчете компании Positive Technologies, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"APT-группировки (профессиональные хакеры, проводящие целевые атаки - ред.) проводят деструктивные атаки не сразу после проникновения. Они могут годами контролировать все системы предприятия, не предпринимая никаких разрушительных действий, а лишь похищая важные сведения и ожидая подходящего момента, чтобы приступить к атаке", - сказано в исследовании.

Поэтому, подчеркивают эксперты, основная цель таких группировок — длительное скрытое присутствие в инфраструктуре. Так, в ходе расследования одного из инцидентов эксперты компании выяснили, что группировка TaskMasters, занимавшаяся хищение конфиденциальных документов и шпионажем, находилась в инфраструктуре компании-жертвы как минимум 8 лет.

По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, выявить APT-атаку в момент проникновения хакеров в системы достаточно сложно, более эффективным подходом к обнаружению APT является выявление активности злоумышленников уже после проникновения в инфраструктуру.

"Выявить APT-атаку в момент проникновения нарушителя в компанию — крайне сложная задача, но если цель злоумышленника — надежно закрепиться в инфраструктуре и контролировать ключевые системы максимально длительное время, то обнаружить его можно и на более поздних этапах атаки, например, при его перемещении между серверами уже во внутренней сети. Такие перемещения непременно оставляют артефакты в сетевом трафике и на самих узлах, это позволяет обнаружить произошедшее ранее проникновение ретроспективно и устранить угрозу до того, как злоумышленник перейдет к активным деструктивным действиям или украдет важную информацию", - говорит он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
12.01.2017
Депутат ГД: Россия находится на первых позициях по кибербезопасности в мире
03.12.2014
Технологии управления – основа мирового технологического развития на этапе формирования когнитивного уклада
26.02.2014
Деньги есть – дело за оружием
19.09.2013
Концепция развития концерна «Калашников»
30.04.2013
Заземление небес
16.05.2008
Курчатовский институт как полигон для инноваций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У