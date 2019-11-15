Легкий штурмовик HAIG: Крылья китайские, "сердце" украинское

Далеко ли он улетит?

На мировом рынке военный авиатехники отмечается рост спроса на легкие штурмовики, созданные, как правило, на базе учебно-боевых самолетов.

Такие машины недороги, просты в управлении, и эксплуатация их также обходится гораздо дешевле, чем многоцелевых самолетов 4, 4+и 5 поколений. А непрекращающиеся на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и Южной Америке локальные войны, контртеррористические и антиповстанческие операции обеспечивают устойчивый спрос на такого рода авиатехнику.

При этом реактивные машины имеют все же очевидные преимущества перед более дешевыми турбовинтовыми УБС, вроде бразильских "Супер-Тукано", применение которых возможно только при отсутствии ПВО у противника.

Эту нишу осваивают несколько государств, к которым присоединилась и КНР. Недавно, на летной конференции китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG), которая проходит в Наньчане, прошла презентация и демонстрационные полеты легкого самолета L-15B, представляющего собой модифицированный боевой вариант производимого HAIG учебно-боевого самолета L-15 (JL-10).

Эта модификация предназначена, в первую очередь для боевого применения в качестве легкого штурмовика, что, впрочем, не исключает ее использование в качестве переходного УБС. В отличие от базовой модели, L-15B должен быть оснащен бортовой РЛС с пассивной ФАР, комплексом самообороны, комплексом управления вооружением, в том числе управляемым, и иметь 11 узлов внешней подвески. Другим отличием является оснащение новой машины "пламенным мотором", разработанным запорожским КБ "Ивченко-Прогресс" и осваиваемым АО "Мотор-Сич" – двигателем АИ-222-25Ф с форсажной камерой (форсажным вариантом двигателя АИ-222-25). Выбор украинского двигателя продиктован удачным соотношением цены – качества и кажется вполне рациональным.

Однако, учитывая проблемы сегодняшнего украинского ВПК, значительная часть которых носит даже не технический, а организационный, имущественный, коррупционный и даже политический характер, решение по выбору партнера не выглядит столь прагматичным и может создать серьезные проблемы.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",