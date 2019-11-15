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РИА Новости

Минобороны подало иск к компании "Туполев"

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Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев"
Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев".
Источник изображения: © Фото : ПАО "Туполев

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобороны требует взыскать с компании "Туполев" (входит в ОАК) более 4,6 миллиарда рублей, следует из картотеки московского арбитража.

Иск поступил в суд 13 ноября, к производству он пока не принят. Что стало предметом спора, не уточняется.

В прошлом году Минобороны обращалось в арбитраж с иском, в котором требовало взыскать с "Туполева" более 923 миллионов рублей как неустойку по госконтракту на сервисное обслуживание самолетов ТУ-22М3. Военное ведомство утверждало, что компания нарушила сроки выполнения работ.

В феврале этого года Арбитражный суд Москвы подтвердил факт просрочки, но посчитал, что размер неустойки чрезмерно завышен, и снизил ее в 200 раз — до 4,5 миллиона рублей.

"Туполев" производит для Минобороны, в частности, легендарный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
Туполев
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