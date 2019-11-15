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РИА Новости

Столтенберг: НАТО стремится к более конструктивным отношениям с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Дипломатические каналы диалога для Москвы открыты, НАТО стремится к более конструктивным отношениям с РФ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО находится с визитом с США, где он выступил на мероприятии журнала Foreign Policy.

"В эти трудные времена мы должны избегать просчетов и недоразумений. И нам нужно восстановить доверие там, где это возможно. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, именно поэтому мы держим наши дипломатические каналы для Москвы открытыми", - заявил он. Запись выступления распространила пресс-служба альянса.

При этом Столтенберг отметил, что "дипломатические усилия могут быть эффективными только в том случае, если мы будем взаимодействовать с Россией с позиции надежного сдерживания и надежной обороны".

"Потому что в конечном счете именно наша военная сила обеспечивает условия для наших дипломатических достижений", - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет напрашиваться на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение. Он отметил, что "не по нашей вине практически все формы кооперации были заморожены".

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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