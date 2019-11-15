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Более 130 иностранных делегаций будут приглашены на Форум "Армия-2020"

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Источник изображения: vpk-news.ru

13 ноября в Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению шестого Международного военно-технического форума "Армия-2020". С докладом на нем выступил замглавы военного ведомства генерал армии Павел Попов, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Он сообщил, что к участию в форуме уже приглашено более 2,5 тыс. предприятий и организаций. Выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 320 тыс. квадратных метров.

Павел Попов также рассказал, что организована работа по приглашению более 130 официальных зарубежных делегаций и предприятий промышленности. Прорабатывается вопрос по участию пилотажных групп иностранных государств.

От прошлых форумов "Армию-2020" будут отличать более масштабный смотр достижений технологий искусственного интеллекта, выставка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проекты военного технополиса "Эра" и фан-зоны для болельщиков Армейских международных игр, которые будут проходить в это же время.

Помимо этого, уже идут работы над гимном форума и его официальным символом, будет продолжено развитие транспортной доступности парка "Патриот".

По словам замминистра обороны, суммарная посещаемость форума прогнозируется на уровне 1,5 млн человек.

Павел Попов уточнил, что 23 августа планируется провести совместную церемонию открытия форума и Армейских игр в конгрессно-выставочном центре "Патриот", с 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих.

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Шойгу Сергей
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