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В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного

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ЦАМТО, 14 ноября. В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил создатель баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", генеральный конструктор "Московского института теплотехники", академик РАН Юрий Соломонов.

В то же время, проект создания железнодорожного носителя баллистических ракет, комплекса "Баргузин", по-прежнему заморожен. По крайней мере, официальной информации о возобновлении разработки не было.

"Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного – везде единая ракета", – заявил Ю.Соломонов в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, морской стратегический ракетный комплекс "Булава" (для подлодок класса "Борей") также унифицирован с вышеперечисленными ракетами по отдельным элементам и техническим решениям.

Как напоминает агентство, советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

Предполагалось, что БЖРК нового поколения "Баргузин" разработают до 2018 года, однако в 2017 году "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в ОПК, что работы по созданию нового БЖРК приостановлены.

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Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М2
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