Войти
ЦАМТО

Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей

462
0
0

ЦАМТО, 14 ноября. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов 12 ноября сообщил журналистам, что подписал распоряжение о переносе на 15 дней сроков подачи предложений на поставку двух многоцелевых патрульных кораблей для ВМС страны.

Как сообщает агентство БТА, покупка патрульных кораблей является одним из трех ключевых проектов модернизации Вооруженных сил Болгарии, наряду с приобретением истребителей F-16 для ВВС и бронетехники для Сухопутных войск.

В июне свои предложения МО Болгарии представили три компании, включая Lurssen Werft GmbH & Co. (Германия), MTG Dolphin (Болгария) и Fincantieri (Италия). После их рассмотрения Министерство обороны направило финалистам запросы о представлении окончательных улучшенных предложений. Теперь ответы должны быть переданы министерству к 6 декабря. Как заявил К.Каракачанов, сроки были продлены, чтобы исключить обвинения в ускоренном проведении конкурса в интересах конкретного претендента. Министр рассчитывает, что контракт с победителем может быть подписан весной 2020 года.

Выступая перед представителями СМИ, министр также заявил, что около 300 млн. левов будут потрачены в ближайшие три года на строительство инфраструктуры для базирования F-16, а запланированный на 2020 год оборонный бюджет в размере более 2 млрд. левов удовлетворит потребности министерства. Так, денежное довольствие военнослужащих будет увеличено на 10%, предусмотрены ассигнования на модернизацию и техническое обслуживание оборудования и боевой техники.

Как сообщал ЦАМТО, проект поставки ВМС Болгарии новых патрульных кораблей реализуется с 2004 года, однако постоянно сталкивался с проблемой отсутствия средств.

Закупаемые корабли предназначены для выполнения задач патрулирования территориальных вод и проведения поисково-спасательных операций в мирное время, противолодочной и противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны в военное. Новые суда должны заменить два устаревших патрульных корабля проекта 1241.2 "Молния-2" (по классификации НАТО – "Pauk I") и фрегат проекта 1159 (класс "Кони").

В июле 2018 года Народное собрание Болгарии одобрило реализацию обновленной программы "Приобретение многофункционального модульного патрульного судна для Военно-морских сил". Проект предусматривает приобретение двух кораблей, комплекта ЗИП и запасных частей, обучение экипажей, комплексную логистическую поддержку и организацию производственной кооперации. Бюджет покупки составил 984 млн. левов (472 млн. долл.). Оплата будет производиться в 2025 и 2026 гг.

Новый тендер Министерство обороны Болгарии объявило осенью 2018 года. В ноябре запросы о предложениях в рамках конкурса были направлены Damen (Нидерланды), Fincantieri (Италия), Lurssen (Германия), MTG Dolphin (Болгария), Naval Group (Франция), Navantia (Испания) и ThyssenKrupp (Германия). К назначенному на 16 апреля 2019 года сроку заявки подали три компании.

Предполагается, что в состав комплекта вооружения патрульных кораблей войдут 76-мм АУ, ЗАК, ракеты класса "поверхность-воздух" и легкие торпеды. Корабль должен иметь возможность применения вертолета AS-565MB "Пантер" ВМС Болгарии.

Предполагается, что первый корабль будет поставлен к концу 2023 года, второй – к концу 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Франция
Продукция
F-16
Компании
Damen Shipyards
Fincantieri
Lurssen
Navantia
ThyssenKrupp
Проекты
1159 Дельфин
2020-й год
NATO
Похожие новости
10.06.2019
Минобороны Болгарии завершает оценку предложений на поставку патрульных кораблей
15.04.2019
Три компании намерены предложить ВМС Болгарии патрульные корабли
05.04.2017
Подводный флот стран НАТО: состояние и перспективы
05.11.2014
Глубже, тише, дальше и надежнее
11.04.2012
ВМС Германии возвращаются в океан — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:48
  • 2
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У