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Военное обозрение

Для ПТРК Javelin разработан инновационный пусковой блок

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Источник изображения: Министерство обороны Норвегии

В Соединённых Штатах разработали инновационный пусковой блок для ПТРК Javelin, который, как утверждается, на 70% меньше по габаритам и на 40% легче, чем первоначальные версии. Также новинка может похвастаться продлённым сроком службы батареи - на 50%, а также рядом других очевидных улучшений, например, наличием модуля GPS и подключения к сети.

По некоторым данным, пусковой блок имеет инфракрасный режим работы - позволяет вести эффективный огонь в темноте.

В комментариях западных экспертов было отмечено, что хотя инновационная разработка, по всей видимости, пока не очень подходит к уже выпущенным ПТРК Javelin, но зато сам комплекс отлично вписывается в дистанционно управляемый боевой модуль M151 Protector Remote Weapon Station, который производится норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и французской Thales Group.

Источник изображения: Министерство обороны Норвегии

Противотанковый комплекс Javelin заменил в войсках стран НАТО ПТРК M47 Dragon, и частично – тяжёлый комплекс TOW, в качестве массового средства борьбы с вражеской бронетехникой. Сегодня он состоит на вооружении военных США, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Украины, Грузии, Омана, Катара, Литвы, Норвегии, Эстонии, Тайваня и других стран. Напомним, что ранее несколько пусковых установок "Джавелин" были поставлены из США Украине.

Javelin, разработанный по концепции "выстрелил-забыл", обычно использует схему атаки на бронетехнику сверху – там, где она особенно уязвима, но может использовать и режим прямого нападения, необходимый, к примеру, при штурме зданий.

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