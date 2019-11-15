Вертолет Ми-38 выходит на международный рынок

ЦАМТО, 14 ноября. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) в рамках Международного авиакосмического салона Dubai Airshow 2019 впервые представит за рубежом новейший гражданский вертолет Ми-38.

Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на статической экспозиции, а также примет участие в летной программе.

Впервые первый серийный вертолет Ми-38 в гражданском исполнении был представлен в августе этого года на авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин. При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их "задним" расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины. Помимо высоких летно-технических характеристик, конкурентным преимуществом Ми-38 является его стоимость, выгодно отличающаяся от иностранных аналогов в данном классе вертолетов.

Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1000 км (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 т, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 т полезного груза.

Еще одной новинкой Dubai Airshow станет легкий вертолет Ансат, который вслед за европейским дебютом в Ле Бурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке. Машина в корпоративном исполнении также примет участие в летной программе выставки. В данной конфигурации вертолет может с комфортом перевезти до 5 пассажиров.

"Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках реализации проекта Ми-38 финансировались Минпромторгом России. Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Конструкторы провели целый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее расширение эксплуатационных возможностей и обеспечение максимальной универсальности применения вертолета. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Впервые в новейшей истории России наши гражданские вертолеты будут представлены на ближневосточной выставке. Формат и содержание участия холдинга "Вертолеты России" в Dubai Airshow 2019 демонстрируют новые подходы Госкорпорации Ростех к продвижению российской высокотехнологичной гражданской продукции на зарубежные рынки с привлечением механизмов поддержки Минпромторга России, Российского экспортного центра, лизинговых компаний. Мы уверены, что российская вертолетная техника по цене и качеству способна успешно конкурировать на мировом рынке и рассчитываем, что демонстрационные эффекты будет трансформированы в очередные реальные контракты", – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Dubai Airshow 2019 станет первой зарубежной площадкой, где мы продемонстрируем новейший Ми-38, так что мы можем говорить о мировой премьере этой машины, а также о дебюте Ансата на Ближнем Востоке. В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun – макет легкого однодвигательного вертолета VRT500. Не секрет, что инвесторы из ОАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении", – сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Благодаря использованным техническим решениям вертолет Ми-38 превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам.

Легкий многоцелевой Ансат оснащен двумя двигателями и может применяться для пассажирских перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, доказавшие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 м, а также климатические испытания, подтвердившие возможность эксплуатации в температурном режиме от -45 до +50 град. С.

Легкий вертолет VRT500 и беспилотник VRT300, разработанные конструкторским бюро "ВР-Технологии", выполнены по соосной схеме расположения винтов, что обеспечивает высокую устойчивость к боковому ветру и малые габариты для использования в условиях плотной городской застройки.

VRT500 обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".