Минобороны в 2020 году получит шесть самолетов Ил-76МД-90А

ЦАМТО, 14 ноября. Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина в 2020 году передаст Минобороны шесть новых тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор компании Юрий Грудинин.

"На текущий момент мы плотно занимаемся развитием производственной программы завода. На следующий год берем повышенные обязательства по выпуску шести самолетов, при этом производственные мощности позволят выпускать до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год", – цитирует "РИА Новости" Ю.Грудинина.

Как уточнил управляющий директор "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) Василий Донцов, в 2019 году планируется передать Военно-транспортной авиации пять воздушных судов Ил-76МД-90А. "Три самолета уже сданы заказчику, четвертый передан на испытания для проведения наземных отработок и заводских летных испытаний, пятый самолет находится в цехе окончательной сборки в завершающей стадии производства", – отметил он.

Как напоминает агентство, Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна. Всего военно-транспортная авиация законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 млрд. руб.