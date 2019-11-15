Россия перебазировала на север Сирии вертолеты и комплекс "Панцирь"

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные разместили в аэропорту сирийского города Камышли комплекс противовоздушной обороны "Панцирь" для защиты транспортно-боевых вертолетов, перебазированных на север Сирии с базы в Хмеймиме, сообщает телеканал Вооруженных сил РФ "Звезда".

"С базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии они летели около пяти часов. С земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь", место посадки оцепили военные полицейские. Аэропорт - гражданский", - говорится в репортаже.

В нем продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ПВО ближнего действия, а также российские бронетранспортеры и машины технических наземных служб для обслуживания вертолетов. Кроме того, Минобороны показало кадры посадки одного вертолета Ми-8 и двух Ми-35.

Ранее в четверг Минобороны сообщило о переброске группы российских транспортно-боевых вертолетов в город Камышли на севере Сирии.

"Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники", - сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.

Он назвал задачи авиационной комендатуры в Камышли: "Обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории".

По данным российских военных, авиационная комендатура в Камышли включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки.

Как сообщалось, российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-8 проводят патрулирование сирийско-турецкой границы. В частности, вертолеты обеспечивают безопасность наземных патрулей российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

Патрулирование на севере Сирии российскими и турецкими военными проводится в рамках меморандума, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.

Патрулирование границы Сирии с Турцией осуществляют российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-8, оснащенные неуправляемыми реактивными снарядами, следует из кадров, которые показал в среду телеканал "Звезда". На кадрах видно, что на борту вертолетов находятся российские военнослужащие, которые ведут наблюдение за обстановкой и при необходимости готовы применить оружие - пулеметы и автоматы.

Вертолеты ведут патрулирование на небольшой высоте. Полеты осуществляются над населенными пунктами, дорогами и пустынной местностью.

В среду стало известно, что российские вертолеты расширили территорию патрулирования на северо-востоке Сирии.

"Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции", - сказал журналистам штурман одного из российских вертолетов Иван Петров.

На прошлой неделе представитель Воздушно-космических сил РФ (ВКС) сообщил, что российские военные приняли решение ежедневно задействовать вертолеты для патрулирования границы на севере Сирии. "Вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования", - сказал журналистам летчик ВКС России Дмитрий Иванов.

Иванов сообщил, что вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.

"Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям. Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров", - сказал тогда Иванов.

Как сообщалось, у российских военных в Сирии есть, в частности, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-35.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.