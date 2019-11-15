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Интерфакс-АВН

Годовой космический полет смоделируют на Земле в 2022 году

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SIRIUS-17
Члены экипажа во время проведения эксперимента SIRIUS-17.
Источник изображения: © ИМБП

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) на следующей неделе начнет отбор кандидатов для участия в двух длительных изоляционных экспериментах, имитирующих межпланетные полеты, сообщил главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский.

"18 ноября 2019 года в Государственном научном центре ИМБП РАН начинается сбор заявок добровольцев, желающих принять участие в международном изоляционном эксперименте "SIRIUS-20/21" продолжительностью 240 суток. Одновременно будет набираться экипаж 12-месячного изоляционного эксперимента, старт которого планируется на начало 2022 года", - написал Белаковский в Facebook.

Он отметил, что каждый экипаж будет включать шесть человек в возрасте от 28 до 55 лет и состоять из не менее двух женщин и двух мужчин в каждой команде. Набор проводится на конкурсной основе.

К участию в эксперименте в качестве испытателей-добровольцев приглашаются практически здоровые люди с высшим образованием и ростом не более 180 см. Специалисты заинтересованы во врачах, инженерах, исследователях, программистах. Они должны владеть русским и английским языками на уровне, обеспечивающем профессиональное и бытовое общение.

"Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли. Участие иностранных добровольцев предусматривает их научную, организационную и финансовую поддержку со стороны заинтересованных международных агентств, организаций, фирм, научных центров", - отметил Белаковский.

Ранее в пресс-службе ИМБП "Интерфаксу" сообщили, что третий этап модельного изоляционного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), моделирующий 240-дневный межпланетный полет, должен состояться в конце 2020 года.

"Третий этап должен начаться ориентировочно в конце 2020 года", - сказали в пресс-службе 6 ноября.

Ранее сообщалось, что этап должен стартовать в третьем квартале следующего года.

Как сообщал ранее Белаковский, данный эксперимент проводится в рамках совместного исследования ИМБП РАН и Human Research Program (HRP) NASA в кооперации с организациями-партнерами из разных стран для проведения исследований по психологии и оценки работоспособности человека в целях поддержания лунных миссий, а также уменьшения рисков в космических межпланетных полетах.

Он отметил, что 240-суточный изоляционный эксперимент SIRIUS-20/21 воспроизводит основные характеристики реальной межпланетной экспедиции. В ходе него планируется отработать выход корабля за орбиту Земли, перелет до условной планеты с последующим орбитальным облетом для поиска места приземления.

Кроме того, будет смоделирована посадка на планету экспедиционного модуля с тремя или четырьмя членами экипажа для проведения научных исследований. Оставшаяся на условном корабле часть членов экспедиции будет отрабатывать пребывание на орбите для выполнения операций по приему транспортных кораблей и по дистанционному управлению робототехническими средствами для строительства базы. Финальной частью этапа станет отработка возвращения на Землю.

Планета, полет к которой имитируется в ходе эксперимента, не называется, однако основные этапы работ, которые предстоит выполнить экипажу, схожи с теми, над которыми работают в "Роскосмосе" в ходе реализации лунной программы.

"Выход за орбиту Земли и проведение пилотируемых исследований ближайших объектов Солнечной системы (с перспективой создания внеземных орбитальных комплексов и напланетных баз) требует решения технических, физиологических и психологических проблем, с которыми может столкнуться экипаж во время межпланетных миссий", - написал Белаковский в фейсбуке.

Он отметил, что в эксперименте примет участие международный экипаж со смешанным гендерным составом. При этом у участников будут ограниченные ресурсы, как это было бы в реальном длительном полете с лимитированными допоставками продовольствия и других резервов грузовыми транспортными кораблями. Астронавтам придется столкнуться с различными нештатными ситуациями на борту корабля, их будут моделировать исходя из практики работы Международной космической станции.

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