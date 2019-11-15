Комплексы "Панцирь-С" перебросили на север Сирии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" разместили в аэропорту Эль-Камышлы на севере Сирии, где теперь базируются несколько боевых вертолетов с российской базы в Хмеймиме.

"Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический – с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка", – сообщает телеканал ВС России "Звезда".

Отмечается, что с земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь". Место посадки оцепили военные полицейские.

В начале ноября на северо-востоке сирийского города Камышлы начал работу третий совместный российско-турецкий патруль.

Алина Назарова