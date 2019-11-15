Учебно-тренажерный комплекс для подготовки командиров подлодок и кораблей появился в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Военном Институте Дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ вступил в строй новейший учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для подготовки командиров надводных кораблей, подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений Военно-Морского Флота, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова начало функционирования учебно-тренажерного комплекса было приурочено к 145-летию со дня образования Высших специальных офицерских классов командного состава ВМФ (ВСОК ВМФ), правопреемником которых является Военный институт дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного центра ВМФ.

Новый Учебно-тренажерный комплекс позволяет вести подготовку будущих командиров надводных кораблей и подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений ВМФ, моделируя максимально реалистичную обстановку морских районов. Уникальность учебно-тренажерного комплекса состоит в том, что он является модернизированной версией уже используемого в учебных центрах и учебных заведения ВМФ тренажера "Мостик" и состоит из двух секций, - одна для подготовки офицеров-подводников, а другая – для подготовки офицеров подводников. Комплекс функционирует с использованием самого современного программного обеспечения, которое позволяет моделировать навигационные и гидрометеорологические особенности морских районов, а также решать задачи расхождения со встречными кораблями и судами, задачи плавания в узкостях. Обстановка отражается на экранах-панелях панорамного типа.